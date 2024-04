Вашингтон, 7 октября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Американская гараж-рок группа The Districts вернулись с новостями о своем пятом альбоме Great American Painting и поделились «I Want To Feel It All» в качестве первого сингла пластинки, информирует портал The Line Of Best Line.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

«I Wan To Feel It All» — первый новый материал группы с январского альбома «Through The Smoke», который был включен в окончательный саундтрек к фильму «Шум». Новый сингл также является первым показом пятого альбома The Districts и сопровождается видео, снятым The Districts и Фрэнком Аполлонио.

Вокалист и гитарист Роб Грот говорит о сингле: «I Want To Feel It All» — это о том, чтобы почувствовать все возможное одновременно, эмоциональный фейерверк и любовь к вселенной и всем в ней. Но это также оставляет место для размышлений о смерти и тьме, лежащей в основе всего сущего, а также о прощении, боли и принятии. Действие клипа происходит на сумеречных холмах Пенсильвании, где мы выступаем с фейерверками в вечно мимолетном настоящем, которое эта песня стремится охватить. Сюрреалистический оттенок видео отражает отстраненный сказочный мир, в котором живет эта песня, в то время как нетронутый американский пейзаж является символом идеализма и естественной тайны, которая вдохновляет нашу работу».

» Great American Painting» был спродюсирован Джо Чиккарелли (Spoon, The Strokes, Broken Social Scene), была записана в студии Sunset Sound в Лос-Анджелесе и последует за прошлогодним альбомом «You Know I'm Not Going Anywhere».