Элиста, 7 октября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Калмыкию 8 октября накроют пыльные бури. Это следует из оперативного прогноза погоды, опубликованного на сайте регионального управления МЧС России.

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Существенных осадков в течение суток в Калмыкии не ожидается. В дневные часы в отдельных районах прогнозируется пыльная буря. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью до 7−12 метров в секунду, днём ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

В ночные часы столбики уличных термометров в республике опустятся до −3…+2 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +15 градусов.