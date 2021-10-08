Приштина, Сербия, 8 октября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Глава полицейской инспекции Косово Куштрим Ходай совместно с представителем американской ICITAР — международной программы помощи в обучении ведению расследования преступлений — 7 октября нанес визит в США, чтобы набраться опыта у заокеанских коллег.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовскую делегацию приняли в департаменте полиции Нью-Йорка и совестном оперативном центре, также косовары встретились с иллирийским обществом — организацией албанцев-полицейских в США.

Визит был организован ICITAP с целью повышения квалификации работников косовской полицейской инспекции.