Скопье, 8 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Стоимость проживания в Северной Македонии в сентябре 2021 года возросла на 3,7% по сравнению с прошедшим годом, однако уменьшилась по сравнению с августом на 0,1%.

Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай Самолеты

Как сообщает статистическое агентство Северной Македонией, отмечается сокращение затрат на замороженные овощи и молоко. Также граждане стали меньше тратить на перемещение на самолете (на 9,4%), туризм и путешествия (на 9,3%) книги, мебель, орехи.

Возросли затраты на свежие овощи, пиво, рыбу и морепродукты, а также масло и оборудование.