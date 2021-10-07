Приштина, Сербия, 7 октября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 7 октября заявила, что Косово воспользуется албанским опытом и рекомендациями Венецианской комиссии при проведении веттинга — проверки прошлого чиновников — в системе здравоохранения.

Vetevendosje.org Альбулена Хаджиу

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хаджиу заявила, что рабочая группа составила уже концепцию проведения веттинга. Министр подчеркнула, что беседа с албанским коллегой 6 октября позволила ей получить достаточно информации о ходе веттинга в Албании.

Параллельно чистке связанных с криминалом судей и прокуроров в министерстве юстиции Косово намерены осуществить набор кадров, чтобы не допустить вакуума. Для проведения веттинга необходимо внести изменения в конституцию Косово, которые поддержат 2/3 депутатов и 2/3 представителей национальных меньшинств в парламенте.