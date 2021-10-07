Таллин, 7 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Эстония поставит на вооружение израильские противокорабельные ракеты (ПКР) Blue Spear (5G SSM), сообщает 7 октября эстонское министерство обороны.

Иван Юдинцев REGNUM Эстония в NATO

Соглашение о закупке ракет было подписано 6 октября 2021 года.

Государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии и израильско-сингапурская компания Proteus Advanced Systems Pte. Ltd. подписали контракт на поставку вооруженным силам Эстонии противокорабельных ракет Blue Spear (5G SSM) для перспективных береговых ракетных комплексов.

ПКР Blue Spear разработана израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI).

Начальная цена контракта составляет $46,3 млн, но в дальнейшем не исключено его расширение. Поставки ракет в Эстонию начнутся после 2026 года.

Стоит отметить, что берегового мобильного противокорабельного комплекса, использующего ракеты Gabriel 5/Blue Spear пока не существует, его планируют разработать специально для Эстонии.

ПКР Blue Spear являются высокоточным оружием с максимальной дальностью поражения целей в 290 км в любое время суток.

Разработчики подчеркивают, что ПКР Blue Spear невосприимчива к противодействующим системам РЭБ.