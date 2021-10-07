Нарьян-Мар, 7 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе в деревне Великовисочное зафиксирована вспышка заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

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«Сегодня из села в Ненецкую окружную больницу в тяжёлом состоянии эвакуированы два жителя. В настоящее время под наблюдением сельского медицинского работника находится 12 человек. Село обеспечено всеми необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Жителям выдаются медицинские маски из расчёта их смены через каждые четыре часа», — сообщила глава окружного департамента здравоохранения Ольга Сыропятова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в НАО по карантину закрыта деревня Лабожское. На сегодняшний день под наблюдением сельского фельдшера находится 21 человек. По данным профильного Департамента, эпидемиологическая ситуация на селе стабилизируется, вновь заболевших нет, с отрицательными ПЦР тестами выписано 9 человек.