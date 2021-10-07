Вашингтон, 7 октября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. На китайско-американских переговорах, состоявшихся сегодня, 7 октября, в городе Цюрихе (Швейцария) удалось откровенно поговорить, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

Комментируя итоги встречи с главой секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, Салливан сказал, что переговорщикам удалось «изложить друг другу наши отличающиеся взгляды и намерения», ведь встреча шла за закрытыми дверями.

Он добавил, что благодаря этим переговорам появилась возможность работать над созданием условий для ответственного взаимодействия Вашингтона и Пекина и для неконфликтой конкуренции, учитывая её теперешний «напряжённый характер».