Монтевидео, 7 октября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. 8 октября сборная Уругвая в матче одиннадцатого тура финального раунда отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, который пройдет следующим летом в Катаре, сыграет со сборной Колумбии. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент

Ailura Луис Суарес

На данный момент сборная Уругвая с четырьмя победами и пятнадцатью очками занимает третье место в турнирной таблице группы. Сборная Колумбии с тринадцатью очками расположилась двумя строчками ниже.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой.