Лос-Анджелес, США, 7 октября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Американский поп-дуэт Magdalena Bay выпустила новую запись «Hysterical Us» в качестве финального сингла своего дебютного альбома «Mercurial World», который выйдет 8 октября, сообщает в своих социальных сетях группа."Hysterical Us» — четвертая песня с дебютного альбома дуэта, следующая за раннее выпущенными синглами «You Lose!», «Secrets (Your Fire)» и «Chaeri». Говоря о новом сингле, участники дуэта заявляют: «Hysterical Us» — это о наших тревогах, паранойях и экзистенциальных размышлениях». «Mercurial World» полностью написан, спродюсирован, исполнен и сведен Magdalena Bay и станет продолжением прошлогоднего мини-альбома «Little Rhythm and a Wicked Feeling».

Музыка

https://www.instagram.com/p/CUtNraIJe8I/

Мэтью Льюис из дуэта говорит об альбоме: «Мы проводим все наше время вместе, и в некотором смысле «Mercurial World» — это особое чувство безумия в сдерживании. Мы живем вместе и вместе создаем искусство; это погружает вас в нашу творческую, замкнутую вселенную».