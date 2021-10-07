Ижевск, 7 октября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. В Удмуртии с 7 октября начали действовать новые ограничения на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом. Соответствующие изменения в режим о повышенной готовности внес глава республики Александр Бречалов.

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Так, до особого распоряжения приостанавливается проведение диспансеризации граждан, включая углубленную диспансеризацию в медицинских учреждениях республики. Также остановлено проведение профилактических медицинских осмотров.

Как сообщало ИА REGNUM, также с 7 октября прекращается работа учреждений общественного питания в ночные часы — с 23:00 до 7:00 по местному времени. Останется возможность обслуживания посетителей навынос.

С 11 октября прекратят работу кинотеатры и ночные клубы.

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