Каракас, 7 октября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. 8 октября сборная Венесуэлы в матче одиннадцатого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 в Катаре примет сборную Бразилии. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

После восьми сыгранных матчей сборная Бразилии со 100% результатом и 24-мя очками занимает первое место в турнирной таблице отборочного этапа. Сборная Венесуэлы с одной победой и четырьмя очками расположилась на последней строчке.

В последний раз сборные Бразилии и Венесуэлы играли между собой 13 июня в матче первого тура группового этапа Кубка Америки 2021. Тот матч завершился крупной победой подопечных Тите со счетом 3:0.