Вологда, 7 октября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. В музеях, театрах и концертных залах Вологодчины не оказалось оборудования для проверки QR-кодов, сообщает портал Cultinfo.ru

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники стадиона проверяют QR-коды у посетителей

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«Тем, у кого уже приобретены билеты на мероприятия после 9 октября и отсутствуют необходимые документы, будет предоставлена возможность либо сдать билет, либо обменять его на другое мероприятие с более поздними сроками, когда у человека уже будет сделана прививка или получен сертификат о перенесенном заболевании», — говорится в сообщении.

Закупку устройств для проверки QR-кодов планируют осуществить в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области с 9 октября вход в учреждения культуры возможен только при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации.