Вашингтон, 8 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В США 7 октября пострадал от наводнения штат Алабама. Целые населенные пункты оказались под водой, а по меньшей мере четыре человека погибли, сообщает Associated Press.

Вода

Десятки людей пришлось спасать 6 октября вечером в центре штата Алабама, где, по данным Национальной метеорологической службы, выпало до 33 сантиметров осадков. Недалеко от побережья из-за сильных дождей из подземных труб хлынули сточные воды.

До вечера 7 октября возможно выпадение еще 13 сантиметров осадков, сообщила метеорологическая служба.

Известно, что из-за сильного наводнения погибли четырехлетняя девочка и 18-летняя девушка на северо-востоке Алабамы. Поисковики также обнаружили тела парня и девушки, обоим по 23 года, в машине, которую унесло наводнением в пригороде Бирмингема Гувере.