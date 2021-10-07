Асунсьон, 7 октября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. 8 октября сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони в матче одиннадцатого тура финального раунда отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сыграет со сборной Парагвая. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

На данный момент сборная Аргентины с пятью победами и восемнадцатью очками занимает первое место в турнирной таблице группы. Парагвай с одиннадцатью очками расположился четырьмя позициями ниже.

В последний раз сборные Аргентины и Парагвая играли между собой 22 июня в матче третьего тура Кубка Америки 2021. В том матче минимальную победу со счетом 1:0 одержали «бело-голубые». Единственный мяч на 10-й минуте встречи забил атакующий полузащитник Алехандро Гомес после передачи Анхеля Ди Марии.