8 октября 2021 | Время чтения 3 мин

«- Борис, нам нечего есть. — Могу вам предложить только британский дух». Британцы обсудили в Twitter грандиозные и несуществующие планы премьер-министра Бориса Джонсона по возрождению страны.

Джейн Спай, , 07:50 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что он «изменит нацию во время пробуждения от Brexit и COVID-19». Daily Express выпустили эту новость под названием «Железный человек Борис: я дам волю духу Британии», написав, что его великолепная речь на конференции Консервативной партии 6 октября напомнила стране о прошлых политических геройствах премьер-министра.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие пользователи написали, что во время свей речи о том, как он будет спасать Британию, Джонсон не учёл, что он сам же её испортил. Среди основных проблемы они выделили недостаток рабочей силы, дефицит топлива и продуктов.

«Может, в газете что-то забыли? Например, дефицит топлива, врачей, медсестер, грузоперевозчиков, ветеринатров, сотрудников социальной защиты, мясников, пива, собирателей фруктов, продуктов, лекарств и гостеприимности», — перечислил @LIVEnDirect.

«Так много всего выпускают, но, может, кто-то знает, где обычному человеку добыть литр бензина, бутылку молока и кусок рыбы?» — прокомментировал @jjsalmo.

«Это всё замечательно, но машина не будет ехать на британским духе вместо топлива», — прокомментировал @kinnabalu.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

В комментариях отметили, что именно из-за таких высказываний и поведения Бориса Джонсона у Британии нет друзей и союзников.

«Что такое дух Британии? Такое ораторское искусство является причиной того, что мы стоим в одиночестве, окруженные нациями, которые думают о будущем», — считает @Tonyscroackedit.

«Уже можно осуждать его способности и наклонности о донесении информации по тому уровню компетенции, который он и его администрация показывают?» — спросил @butigy.

Часть пользователей пожаловалась на низкие зарплаты и отсутствие жилья, они считают, что это вызвано экономической неграмотностью лидера страны, что он в очередной раз подтвердил в своем выступлении на конференции.

«Лидер тори — «экономический неуч», который презирает тех, кто ежегодно теряет тысячи фунтов и не может приобрести жилье», — написал @likesretirement.

Некоторые пользователи ждут, когда же премьер-министр вытащит страну из болота. Среди них есть те, кто уверен, что такого момента не настанет.

«Будущее высоких зарплат и низких налогов, можете меня толкнуть, когда оно начнется? Я устал жить в отвратительном настоящем, где мне постоянно обещают, что всё станет лучше», — прокомментировал @TwoSliceToaSter.

Пользователи также отметили, что такие заявления со стороны правительства опасны, так как после них становится ещё хуже.

«Критически важный пункт в том, что перед тем, как дух выпустят, что-то должно пострадать», — написал @Contentable__.

Большому количеству пользователей не понравилось сравнение премьер-министра с таким героем, как Железный человек.

«Железный человек… из того мягкого железа, переполненного примесями?» — поинтересовался @david93823657.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

«Под железом имеют в виду тот хрупкий металл, который моментально разрушается при взаимодействии с влажным воздухом? Если так, то всё верно», — отметил @Jiffen.

«Железо, которое уже ржавеет», — написал @grumpzie.

Пользователи считают, что консервативное правительство разрушает страну, и никакого духа уже не осталось.

«Они всё ещё у власти после 11 лет правления. Они привели к бедности, повышению налогов, увеличению государственного долга, дефициту энергии, продуктов, огромному уровню смертей от COVID-19», — напомнил @Iain643.

Многие комментаторы не понимают, что означает фраза «дать волю духу Британии».

«Выпустить британский дух? Я даже не знаю, что это может означать. Я не знал, что Британия была в цепях или в рабстве. В течении многих лет вы получали субсидии от Евросоюза, а сейчас? Вы потеряли поддержку со стороны ЕС, деньги и получили все остальные последствия», — отметил @martie64646949

«Я выпущу на волю дух Британии. Он имеет в виду, что он откроет бутылку пива?» — спросил @factgasm2.

Также популярным среди пользователей стал вопрос о том, как Джонсон собирается исполнять свое обещание.

«У кого-то есть идеи, как он это все реализует?» — поинтересовался @humanmale1984.

Напомним, в своей речи на конференции Борис Джонсон также упомянул о том, что при нём Британия вышла из состава ЕС, победила COVID-19 и решит основополагающие социальные и экономические проблемы.

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