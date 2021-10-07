Тюмень, 7 октября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. В Ленинском районном суде Тюмени к нескольким суткам ареста приговорены авторы пранка про ограбление бабушки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Бабушка и «гаджет»

Напомним, в Тюмени днём двое мужчин в масках на электроскутере остановились возле пожилой женщины, один из них подбежал к ней и попытался вырвать сумку. В процессе грабежа бабушка упала на стоящие рядом самокаты и велосипеды, но все равно попыталась удержать сумку в руках. Когда грабители-пранкеры все-таки отобрали сумку и собирались скрыться, за ними погнался прохожий, а проезжающий мимо автомобиль попытался перегородить дорогу. Каково же было удивление защитников старушки, когда они поняли, что перед ними не пенсионерка, а молодой парень.

Тюменцы 18, 21 и 23 лет решили снять забавный на их взгляд видеопранк. В итоге они оказались на скамье подсудимых и получили сроки за мелкое хулиганство. Самому младшему назначено наказание в виде 14 суток ареста, двум остальным — по 13 суток каждому.