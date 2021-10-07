Саранск, , 21:48 — REGNUM Глава Мордовии Артем Здунов поздравил президента России Владимира Путина с Днем Рождения.

Президент России Владимир Путин Kremlin.ru/

Следите за развитием событий в трансляции: «День рождения на рабочем месте: Владимиру Путину 69 лет — трансляция»

«От всей души поздравляю президента России Владимира Владимировича Путина с днем рождения», — написал он на своей странице в Instagram.

Здунов пожелал президенту здоровья и новых свершений на благо страны.

«Спасибо Вам за поддержку Мордовии», — добавил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Практически всегда для главы государства это не праздник, а рядовой рабочий день. Сегодня Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции.