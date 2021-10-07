Бишкек, 7 октября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития Киргизии и Международный союз электросвязи подписали соглашение о создании в республике спецподразделения по борьбе с кибернетическими угрозами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 7 октября

Christoph Scholz Хакер

Деньги на реализацию этого проекта обещает выделить Всемирный банк.

Команда специалистов, которых задействуют в этом спецподразделении, будут заниматься тестированием компьютерных систем, разработкой специализированного программного обеспечения для обнаружения и реагированию на киберугрозы и обеспечением кибербезопасности государственных органов.

Также в сферу их деятельности будет входить аналитическая работа и проверка программного обеспечения на ошибки и уязвимости.

В министерстве отмечают, что на фоне внедрения информационных технологий во все сферы деятельности возрастают риски хакерских атак, на которые необходимо адекватно и своевременно реагировать.

«Команды реагирования будут играть одну из ключевых ролей в решении вопросов обеспечения кибернетической безопасности», — считают представители цифрового ведомства.

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