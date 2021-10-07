Лондон, 7 октября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Более ста тысяч свиней не могут отправиться на забой в Британии из-за нехватки рабочих, сообщает 7 октября издание TopAgrar.

Цитата из м/ф «Разочарование». 2018. США Свинья

По информации издания, на сегодняшний день 120 тыс. свиней пропустили свою очередь на забой. На свинофермах не хватает мест.

Исходя из этого, Ассоциация британских свиноводов NPA требует от правительства начать выдачу краткосрочных виз иностранным рабочим — мясникам.

Министр сельского хозяйства Британии Джордж Юстис заявил, что набор водителей грузовиков и рабочих для птицефабрик начнется в октябре. Управляющий директор союза свиноводов Зои Дэвис «очень разочарована» тем, что правительство проигнорировало неоднократные заявки на временные визы для мясников.

«Речь идет не только о спасении Рождества, которое, по-видимому, является единственной целью правительства, но и о защите свиней и предотвращении экологической катастрофы», — сказала управляющий директор NPA.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за нехватки гастарбайтеров целый ряд отраслей экономики Британии столкнулся с проблемами. В частности, дефицит водителей бензовозов породил нехватку горючего на автозаправках по всей Британии.