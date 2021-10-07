Бишкек, 7 октября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Государство выделяет на обеды для учеников младших классов по 30 сомов (25 рублей) в день на ребенка. Об этом заявила руководитель управления образования мэрии столицы Киргизии Назгуль Лосникова на брифинге сегодня, 7 октября.

Киргизский сом

По её словам, на питание детей в детских садах тратится в два раза больше — 60 сомов (50 рублей) в день.

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«Цены на продовольствие выросли в два-три раза, но родителям школьников доплачивать за обеды запрещает закон», — констатировала чиновница.

Она отметила, что по этим причинам управление решило внести в муниципалитет предложение увеличить финансирование школьного питания до тех же 60 сомов (50 рублей).

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