Ижевск, 7 октября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. В Удмуртии с 11 октября вновь закроются кинотеатры и ночные клубы. Соответствующие изменения в режим о повышенной готовности внес глава республики Александр Бречалов.

Kilyan Sockalingum Кинотеатр

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Также с этого момента закрываются детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские игровые зоны и танцполы в предприятиях общепита, а также в торгово-офисных центрах.

Кроме того, с 7 октября прекращается работа учреждений общественного питания в ночные часы — с 23:00 до 7:00 по местному времени. Останется возможность обслуживания посетителей навынос.

Как сообщало ИА REGNUM, кинотеатры Удмуртии закрывались 28 марта 2020 года, тогда же кинотеатры закрывали практически во всех регионах России. Однако удмуртские кинотеатры не работали до 17 ноября, причем федеральные власти разрешили возобновить работу кинотеатров при соблюдении требований Роспотребнадзора, которые касаются ограничения числа зрителей киносеансов, еще в летние месяцы.