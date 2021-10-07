Сыктывкар, 7 октября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Власти Коми по просьбе родителей детей с диабетом собираются включить приборы для измерения сахара в крови в программу госгарантий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета, где по данному вопросу сегодня, 7 октября, прошло совещание.

Doctordiabet.ru Детский диабет

По словам министра здравоохранения Коми Игоря Дягилева, по предварительным данным, включение глюкометров в программу госгарантий потребует дополнительных бюджетных трат — от 27 до 35 миллионов рублей.

«Необходимо определить точную потребность в таких приборах с учетом возраста и противопоказаний, а также возможности получить их по федеральной квоте. Затем вопрос вынесут на рассмотрение главы республики Владимира Уйба», — заявил Дягилев.

Всего в Коми зарегистрированы более 300 детей с сахарным диабетом первого типа, которым приходится измерять уровень глюкозы в крови по 8−15 раз в сутки через прокалывание пальцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрировано 5,1 млн заболеваний сахарным диабетом у взрослого населения в России и почти 50 тысяч — у детей.