ЕК не смирится с решением Польши о непризнании европейского права главным
Брюссель, 7 октября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Приоритет европейских правовых норм над нормами стран — членов ЕС будет отстаивать Европейская комиссия, сообщил 7 октября журналистам еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.
Цитата из к/ф «В укромном месте». реж Николас Рэй. 1950. США
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В ответ на вынесенное Конституционным судом Польши решение о том, что Брюссель не может диктовать Варшаве шаги, не соответствующие польской конституции, Рейндерс заявил, что ЕК озабочена случившимся.
«Мы используем все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы защитить приоритет европейских норм, которые лежат в основе системы верховенства права в Евросоюзе».