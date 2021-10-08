Москва, 8 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Решение правительства сделать «Яндекс» поисковой системой по умолчанию даст корпорации преимущество на отечественном рынке, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Игорь Ветров.

Fas.gov.ru Компания «Яндекс»

Он прокомментировалраспоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина об утверждении «Яндекса» поисковиком по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах с 1 января 2022 года.

«Решение об утверждении «Яндекса» поисковой системой по умолчанию в России вызвало много вопросов со стороны как бизнеса, так и граждан. В правительстве утверждают, что установка «Яндекса» по умолчанию позволит повысить конкурентоспособность российских компаний по сравнению с западными. Однако здесь возникает очень интересный вопрос: головной компанией в корпорации «Яндекс» является акционерное общество Yandex N.V., зарегистрированное в 2004 году в Нидерландах. В этой связи люди задаются вопросом, не является ли и «Яндекс» по логике иностранной компанией?» — рассказал адвокат.

Эксперт обратил внимание, что требование российских властей к иностранным IT-компаниям «Яндекс» соблюдает, поскольку представлен в России ООО «Яндекс».

"Главная претензия к иностранным корпорациям как раз в том, что они часто не имеют российских представительств, оформленных именно как российские юридические лица и являющихся налоговыми резидентами России. У «Яндекса» это требование соблюдено», — сказал Ветров.

Также специалист отметил и неюридическую сторону данной ситуации, поскольку, «вне зависимости от адреса регистрации головной компании, «Яндекс» — корпорация российская, которая не могла бы действовать без определенного протекционизма со стороны российских властей, и спецслужб в том числе».

Ветров считает, что решение правительства РФ пойдёт на пользу корпорации, «которая получит преимущество на отечественном рынке».

При этом в целом протекционизм в IT-сфере эксперт считает нормальным явлением.