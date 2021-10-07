Саранск, 7 октября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор компании «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин в рамках X Петербургского международного газового форума. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Gazprom.ru АГНКС «Газпром»

Документ предусматривает повышение экономической эффективности и надежности энергетического обеспечения транспортного комплекса.

Стороны договорились о реализации комплекса мероприятий для расширения использования в Мордовии природного газа в качестве моторного топлива, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства. Планируется переводить на газомоторное топливо пассажирский общественный транспорт, спецтранспорт, коммунальную и сельскохозяйственную технику. Также планируется синхронизировать усилия в области строительства и ввода объектов газозаправочной инфраструктуры, переоборудования и приобретения техники, работающей на газе.

«Одновременно будем снижать и негативное воздействие на окружающую среду», — написал Здунов на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Мордовии работают три АГНКС (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций). До конца текущего года планировалось строительство газопровода к одной АГНКС в Зубово-Полянском районе и двум — в Саранске.