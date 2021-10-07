Сантьяго-де-Керетаро, Мексика, 7 октября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Шесть человек погибли в результате наводнения в мексиканском штате Керетаро, пишет 7 октября Milenio.

Джироламо Бассано. Потоп. 1590

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Кроме того, несколько жителей Керетаро пропали без вести. В регионе в результате разгула стихии повреждения получил три с половиной тысячи жилищ.

Наводнение, вызванное продолжительными ливнями, затронуло 11 муниципалитетов, причём сильнее всего пострадали районы Керетаро, Текискьяпан Сан-Хуан-дель-Рио и Коррехидора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять дней назад, 2 октября, в Керетаро из-за наводнения эвакуировали две с лишним тысячи человек.