Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 7 октября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову доложить о ходе расследования обстоятельств смерти четырёхлетней девочки на детской площадке в посёлке Тазовский. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата СКР.

Качели

Трагедия произошла 26 сентября 2021 года на игровой площадке, расположенной в центре посёлка. Во время игры на четырёхлетнюю девочку упали незакреплённые качели. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму. Ребёнок скончался в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.