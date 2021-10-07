Исламабад, 7 октября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. В Пакистане администрация провинции Белуджистан объявила об окончании спасательной операции в эпицентре землетрясения, произошедшего в ночь на 7 октября, сообщает газета Dawn.

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«Спасательная операция закончена. Администрация провинции окажет всю помощь пострадавшим от этого стихийного бедствия», — цитирует издание заявление главного министра Белуджистана Джама Камала Хана Алиани.

В ходе спасательной операции была установлена гибель 15 человек, пострадали не менее 150. Указано, что список погибших может вырасти, так как многие остаются в тяжелом состоянии.

От подземных толчков наиболее сильно пострадал город Харнаи, оставшийся без связи и транспортного сообщения. В городе разрушены не менее 200 различных зданий. В Харнаи вертолётами доставляют врачей и бригады спасателей