Эльбасан, Албания, , 04:35 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 7 октября сообщило о том, что за последние годы разборки преступный группировок на улицах Эльбасана привели к появлению десятков жертв.

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Только за последние пять лет в этом городе было произведено семь покушений на убийство, исполнителей которых до сих пор не удалось найти. В результате этих покушений погибли 10 человек, десятки были ранены. Причиной их, по версии следствия, является передел рынка сбыта наркотиков.

4 октября были убиты двое преступных главарей — Люльзим Битири и Ардиан Чоллаку. На следующий день после этого подал в отставку глава полиции Арди Велиу.

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