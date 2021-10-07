Рим, 7 октября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 7 октября, в Риме провел встречу с Ангелой Меркель, покидающей пост канцлера Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и развития Евросоюза, а также обменялись подарками и комплиментами.

Меркель отметила, что Драги на посту главы Центробанка ЕС «спас евро», а теперь в новом качестве ведет Италию к улучшению социально-экономической ситуации.

Драги, в свою очередь, поблагодарил Меркель за ее огромный вклад «в разработку проекта будущего Европы».