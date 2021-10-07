Брюссель, 7 октября 2021, 21:05 — REGNUM Польша сделала шаг к выходу из ЕС, говорится в опубликованном 7 октября в Twitter заявлении Европейской народной партии.
Наднациональная партия ЕС заявила в ответ на решение Варшавы о том, что польское право для поляков является первостепенным, что правительство Польши «полностью утратило доверие».
«Объявив, что договоры ЕС не совместимы с польским законодательством, нелегитимный Конституционный суд в Польше поставил страну на путь выхода из ЕС», — сообщило политбюро ЕНП.
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