Брюссель, 7 октября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Польша сделала шаг к выходу из ЕС, говорится в опубликованном 7 октября в Twitter заявлении Европейской народной партии.

Цитата из м/ф «Злые птички». Реж. Эрик Джуаглион, Ким Хельминен, Кристофер Сэдлер. 2013-2015. Финляндия «Я здесь власть!»

Наднациональная партия ЕС заявила в ответ на решение Варшавы о том, что польское право для поляков является первостепенным, что правительство Польши «полностью утратило доверие».

«Объявив, что договоры ЕС не совместимы с польским законодательством, нелегитимный Конституционный суд в Польше поставил страну на путь выхода из ЕС», — сообщило политбюро ЕНП.