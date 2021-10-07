Рим, , 21:02 — REGNUM Если правительство Италии не намерено ни сейчас, ни в будущем поднимать налоги на имущество, это нужно написать «черным по белому» в тексте соответствующего законопроекта, заявил в четверг, 7 октября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини

Как сообщалось ранее, министры от «Лиги» не приняли участие в голосовании по вопросу о принятии проекта налоговой реформы, сославшись на то, что текст в его нынешнем виде допускает увеличение налоговых ставок через несколько лет.

Сальвини отметил, что у него нет оснований не верить премьер-министру Марио Драги (который заявил, что роста налогов не будет) — но неизвестно, кто будет занимать этот пост через несколько лет, и необходимо расставить все точки над i с самого начала.