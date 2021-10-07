Гаага, Нидерланды, 7 октября 2021, 21:07 — REGNUM Специальный трибунал по Косово в Гааге 7 октября начал над бывшими лидерами Армии освобождения Косово Хюсни Гуцати и Насимом Харадинаем.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в этот же день полный вариант обвинительного акта против них был опубликован на албанском языке. В обвинительном акте говорится, что в период с апреля по сентябрь 2020 года Хюсни Гуцати и Насим Харадинай оскорбляли свидетелей обвинения, сотрудничавших с трибуналом, называя их лжецами, предателями и колларабоционистами.
Гуцати и Харадиная обвиняют в запугивании в ходе уголовного процесса, сознательном нарушении тайны процедуры. В сентябре 2020 года Гуцати и Харадинай раздобыли и распространили документы, содержащие имена сотен свидетелей обвинения и другую конфиденциальную информацию.
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