Гаага, Нидерланды, 7 октября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Специальный трибунал по Косово в Гааге 7 октября начал над бывшими лидерами Армии освобождения Косово Хюсни Гуцати и Насимом Харадинаем.

Hypergio Новое здание Международного уголовного суда в Гааге

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в этот же день полный вариант обвинительного акта против них был опубликован на албанском языке. В обвинительном акте говорится, что в период с апреля по сентябрь 2020 года Хюсни Гуцати и Насим Харадинай оскорбляли свидетелей обвинения, сотрудничавших с трибуналом, называя их лжецами, предателями и колларабоционистами.

Гуцати и Харадиная обвиняют в запугивании в ходе уголовного процесса, сознательном нарушении тайны процедуры. В сентябре 2020 года Гуцати и Харадинай раздобыли и распространили документы, содержащие имена сотен свидетелей обвинения и другую конфиденциальную информацию.