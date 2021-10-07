Нижний Новгород, , 20:58 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

Президент России Владимир Путин на гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Следите за развитием событий в трансляции: «День рождения на рабочем месте: Владимиру Путину 69 лет — трансляция»

«Вряд ли кто-то из нас может представить, какую огромную моральную и физическую нагрузку несёт на себе глава государства. Тем более глава такой страны, как наша Россия — с её масштабами и неисчислимыми особенностями, которые необходимо учитывать, не упуская из виду ни на секунду», — отметил глава области.

Он подчеркнул, что такая работа — это ежедневный тяжелейший труд, который не знает выходных и требует полного самопожертвования во имя сохранения, развития и благополучия страны.

Никитин отметил, что гордится внимательным отношением президента ко всему, что происходит в Нижегородской области и поддерживает самые смелые идеи. Регион же при этом получает практически неограниченные возможности, о которых можно было только мечтать. Также нижегородский губернатор добавил, что рад приезду Путина на 800-летие Нижнего Новгорода.

«С Днём рождения, Владимир Владимирович! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и сил на решение всех высоких поставленных задач», — написал Никитин на своей странице в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, 7 октября глава государства отмечает 69-й день рождения. Практически каждый личный праздник президент проводит на рабочем месте, участвуя в запланированных мероприятиях.