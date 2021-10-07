Лондон, 7 октября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. На территории Британии за последние сутки заражение коронавирусом было выявлено более чем у 40 тыс. человек, сообщает 7 октября правительство страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Коронавирус был выявлен у 40 701 человека. С учетом этих данных, общее число зафиксированных в Британии случаев COVID-19 составляет 8 046 390.

Кроме того, за сутки в Британии умерли 122 пациента с диагнозом COVID-19, что довело общее количество жертв эпидемии до 137 417 человек.

Напомним, власти Британии заявляют о полной вакцинации от коронавируса более чем 70% взрослого населения страны.