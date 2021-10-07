В Архангельской области к лечению ковид-пациентов привлекут ординаторов
Архангельск, 7 октября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Ординаторы Северного госмедуниверситета будут проходить практику в «красных зонах» медучреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве Архангельской области.
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Медики против коронавируса
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Клинических ординаторов планируется задействовать на полный рабочий день в качестве врачей-стажеров.
«Это станет хорошим подспорьем медицинским учреждениям, которые испытывают повышенную нагрузку в условиях увеличения числа заболевших новой коронавирусной инфекцией», — подчеркнули в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области резко возросло количество госпитализированных с ковидом.