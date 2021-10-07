Кабул, 7 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Состоявшиеся 7 октября в Кабуле афгано-узбекистанские переговоры прошли продуктивно, написал представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи в Twitter.

Цитата из кф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия В Афганистане

Комментируя атмосферу на переговорах, Балхи заявил:

«Официальным Кабулом было также твёрдо заявлено, что с территории Афганистана никогда не будет исходить какая-либо угроза безопасности братского Узбекистана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в переговорах участвовали назначенный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на должность главы МИД Афганистана Амир Хан Моттаки и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.