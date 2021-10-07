Цюрих, Швейцария, , 20:25 — REGNUM В швейцарском Цюрихе состоялась встреча члена Политбюро ЦК КПК, главы Канцелярии Комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом 7 октября сообщает Синьхуа, отмечая, что переговоры прошли в обстановке откровенности и сопровождались углубленным обменом мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отмечается, что стороны подтвердили готовность действовать в духе диалога лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена, состоявшегося 10 сентября в телефонном формате, и содействовать возвращению отношений в конструктивное русло. Ян Цзечи подчеркнул большое значение, которое китайская сторона уделяет недавнему заявлению американского президента об отсутствии у США намерений сдерживать развитие Китая и проводить политику новой Холодной войны. Китайский представитель выразил надежду на учет Вашингтоном на взаимной основе озабоченностей КНР, что может послужить нормализации отношений.

Ян Цзечи также обратил внимание собеседника на решительность позиции Китая по вопросам, которые связаны с Тайванем, Гонконгом, Синьцзяном, Тибетом, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела КНР. Со своей стороны Дж. Салливан подтвердил приверженность американской стороны принципу «одного Китая».