Минск, 7 октября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Застреливший 28 сентября при штурме своего жилища офицера КГБ минский айтишник Андрей Зельцер «предал Родину и стал шпионом». Об этом 7 октября в эфире государственного телевидения Белоруссии заявил сотрудник печатного органа президентской администрации «Советская Белоруссия» Андрей Муковозчик.

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«Гость подчеркнул, что нападавший умышленно ждал первого вошедшего в дом правоохранителя, чтобы открыть огонь. Журналист также отметил, некоторые телеграм-каналы намеренно задают вопросы по содержанию опубликованного видео с места происшествия, чтобы сбить фокус внимания зрителя с главных деталей. Это не что иное, как проявление элементов информационно-пропагандистской гибридной войны», —пересказывает «Белтелерадиокомпания» содержание телепередачи на первом канале государственного телевидения Белоруссии.

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В новостном сообщении приводится фрагмент выступления бывшего игрока КВН — колумниста президентской газеты «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия»). Муковозчик поведал телезрителям: «Отец, который предал Родину и стал шпионом. Он вряд ли думал над тем, что будет потом, когда его раскроют, и сын будет всю жизнь носить клеймо изменника Родины. В этот момент, я думаю, они не соображали по поводу сына. Сверхидея убить мента, сверхидея убить «ябатьку», сверхидея стать Геростратом».

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