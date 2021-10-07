Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 7 октября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. В парламенте Республики Сербской не позднее первой недели ноября начнется обсуждение нескольких законопроектов, касающихся в том числе отмены согласия автономии на формирование армии Боснии и Герцеговины. Об этом 7 октября заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик, выступая на круглом столе под названием «Свобода и самостоятельность Республики Сербской».

Pereslavtsev Карта Республики Сербской

Додик добавил, что парламенту будет предложено также рассмотреть инициативу об отмене закона о прокуратуре БиГ, зачислении косвенных налогов, возврате полиции Республики Сербской на границы автономии, а также об аннулировании всех законов, которые верховные представители международного сообщества в БиГ ранее вводили.

«Это большой запрос, который вызовет реакцию. Но мы готовы, несмотря на последствия. Мы не сделаем ничего, что противоречило бы конституции БиГ», — процитировало агентство «Фонет» слова Додика.

Додик добавил, что РС не согласится с изменением конституции БиГ, которая «Дала Республике Сербской государственность, а теперь у нее хотят отнять политический и территориальный суверенитет».

Напомним, что официальная Баня-Лука не признает Кристиана Шмидта легитимным верховным представителем международного сообщества в БиГ и считает, что его кандидатуру навязала та часть международного сообщества, которая хотела бы упразднить Республику Сербскую.