Афины , , 20:52 — REGNUM Департамент лесного хозяйства в Конице, городе на Северо-западе Греции, ввел трехлетний запрет на выпас скота в районах озер Драколимни и Ризина в горной местности Загори в целях защиты окружающей среды, сообщило министерство окружающей среды и энергетики 7 октября.

Греция Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Соответствующий запрос поступил от министра Йоргоса Амираса. Запрет затронет площадь в 354,4 гектара (3544 стреммы).

Объясняя это решение, министерство заявило, что оно остановит ухудшение состояния окружающей среды озер из-за периодического и неконтролируемого выпаса скота, который собирается на озерах. Выпас скота привел к частичному или полному уничтожению растений и эрозии земель в районе озер, а также загрязнению водно-болотных угодий высоким содержанием аммиака. Выпас крупного рогатого скота также угрожает среде обитания диких коз, которые находятся под защитой национального законодательства и законодательства ЕС.

Озеро Драколимни в Тимфи, в частности, является особо охраняемой зоной считается остатком ледникового периода и известно как место обитания уникальных альпийских тритонов (Ichthyosaura alpestris).