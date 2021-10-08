Львов, Украина, , 09:10 — REGNUM Информация о том, что на территории Львовской области Украины 2022 год объявлен годом «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с гитлеровцами и запомнилась массовыми убийствами мирного населения, вызвала возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 7 октября в социальной сети Facebook.

«Это после недавнего посещения Львовской области президентом Украины было вынесено такое решение? Ну, я не удивлюсь. Власть на Украине захватили откровенные нацистские выродки», — считает Виктор В.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное «герои» среди украинского народа показывают, насколько мы с ними далеки.

«И с этими вот мы, согласно статье президента России Владимира Владимирович Путина, «один народ»? Я — точно нет. Фашисты мне не братья», — пишет Сергей Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные решения вносят колоссальный ущерб в фундамент украинского общества — потомков тех, кто когда-то своей кровью освободил землю от нацистских захватчиков.

«Если официально областная администрация приняла такое решение, то это катастрофа. Невозможно в современном мире представить, чтобы так открыто возрождали нацистскую человеконенавистническую идеологию», — указывает Виктор Ч.

Часть людей считает, что не только с Россией украинцы портят отношения, но и с поляками, предков которых эти самые украинские «герои» уничтожали.

«Весело. Пусть расскажут, как командир УПА (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), он же гауптман вермахта Шухевич организовывал Волынскую резню среди поляков. Надеюсь, польский народ оценит такое решение львовских властей», — отмечает Александр З.

Ряд пользователей указывает на то, что остальные народы СССР боролись с коллаборационистами, но на Украине часть населения осознано сделала ставку на нацистских прихвостней.

«Во времена Второй мировой войны также действовали и власовцы. Они сотрудничали с гитлеровцами и воевали с войсками СССР. Власовцев было на порядок больше, чем УПА (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), но это не помешало руководству Советского Союза стереть из истории даже намёки на какое-то благородство этих людей. Они встали на сторону зла и убивали свой же народ. Очень печально, что Украина не решилась изжить в себе эту нечисть», — пишет Andrey Y.

Нашлись и те, кто убеждены, что украинские власти совершают стратегическую ошибку, когда делают героями преступников, убийц и садистов.

«В этой Львовской области что-нибудь ещё, кроме УПА (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), есть? Не считая, конечно, УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочих УО, включая дивизию СС «Галичина». Что это за клоака-то такая нацистская?» — задаётся вопросом Руслан С.

«И кто-то ещё смеет сомневаться, что на Украине нацистский режим, благодаря которому страна постепенно распадается?! Все маски сброшены, и даже самые недалёкие люди должны осознать этот ужасающий, но тем не менее факт», — написал Бобрышев И.

Напомним, 7 октября пресс-служба львовского областного совета сообщила о том, что на территории Львовской области Украины 2022 год объявлен годом «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с гитлеровцами и запомнилась массовыми убийствами мирного населения.