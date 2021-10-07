Берлин, 7 октября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. О планах кадровых перестановок в Христианско-демократическом союзе (ХДС) заявил 7 октября председатель партии Армин Лашет в беседе с журналистами.

Иллюстрация к басне Крылова «Квартет»

Лашет «Мы начинаем скорую кадровую реорганизацию ХДС — от председателя и президиума до правления».

Отметив, что сам будет модератором этих преобразований, глава ХДС сказал, что они не повлияют на линию партии по созданию коалиции со Свободной демократической партией (СДПГ) и с «Союзом 90/Зелёные».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в германские СМИ просочилась информация о намерениях Лашета оставить пост председателя ХДС.