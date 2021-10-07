Оренбург, 7 октября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Праздничный пост он разместил в одной из социальных сетей.

Zaksob.ru Денис Паслер

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«Владимир Владимирович, оренбуржцы поздравляют Вас с Днём рождения!» — написал чиновник. И добавил, что регион развивается благодаря поддержке и вниманию со стороны главы государства. Также Паслер отметил, что Путина всегда рады видеть на гостеприимной оренбургской земле.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президенту России исполнилось 69 лет.