Афины , , 21:02 — REGNUM Греция подтвердила 2249 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения 7 октября. Сутками ранее сообщалось про 2331 случай.

Коронавирус Health.mil

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

С начала пандемии в Греции подтверждено 671 040 случаев инфицирования.

За последние 24 часа также зарегистрировано 30 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 042.

В общей сложности 335 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 80,0% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние 24 часа были госпитализированы 206 ковид-пациентов.