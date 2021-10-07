Афины , 7 октября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Недавно опубликованные сообщения о предполагаемых незаконных противодействиях мигрантам на греко-хорватской границе должны быть тщательно расследованы, заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон во время пресс-конференции. Об этом сообщает AMNA 7 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Йоханссон добавила, что она обсудит этот вопрос подробнее на своей встрече с министром по вопросам убежища и миграции Греции Нотисом Митарахи.

Между тем, в отдельном заявлении, опубликованном ранее 7 октября, Митарахи опроверг все подобные утверждения. «Границы Греции также являются границами ЕС, и мы действуем в рамках международного и европейского права для их защиты», — подчеркнул министр.

Согласно отчету о расследовании, опубликованному десятью европейскими СМИ, сотрудники греческой береговой охраны участвовали в незаконных противодействиях в Эгейском море, в то время как также упоминается о причастности государственных должностных лиц к аналогичным случаям в Хорватии и Румынии.