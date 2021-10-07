Челябинск, 7 октября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Челябинске двоих местных жителей отдали под суд за изнасилование и убийство женщины, совершённое в 2003 году. Об этом сообщает областное управление СКР.

Mate Marschalko Убийство

Преступление было совершено в мае на территории Металлургического района. Следователи считают, что обвиняемые изнасиловали и убили незнакомую им местную жительницу и похитили её личные вещи.

По делу также проходил третий соучастник. Но он скончался и его уголовное преследование прекратили. Остальных ожидает суд.